Медведчук бачить велику небезпеку у блекауті Донбасу

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Електропостачання

Політика «тотальної блокади» веде до дезінтеграції Донбасу, переконаний Медведчук

Відмова України постачати електроенергію на непідконтрольну частину Донбасу як суть політики Києва щодо ОРДЛО вкрай небезпечна, вважає лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук.

Він зазначив, що відмова влади здійснювати соціальні виплати жителям Донбасу не тільки обурила самих жителів регіону, які багато років сплачували податки, а й викликала осуд представників міжнародних інституцій.

«Спроба влаштувати продовольчу блокаду теж зазнала фіаско: замість того щоб розвивати економічні зв'язки з Донбасом, Київ їх зруйнував. Тепер Донецьк і Луганськ купують продукцію російських підприємств, поповнюючи бюджет сусідньої держави», - констатує лідер «Українського вибору».

За його словами, безглуздість проведення економічної блокади, яка суперечить Мінським угодам, визнають навіть провладні політики, адже втрати української економіки будуть обчислюватися мільярдами доларів.

Що стосується відключення електроенергії непідконтрольній частині Луганщини, то в даному питанні Медведчук згоден з думкою заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгієм Тукою, який назвав подібні дії «виштовхуванням регіону в Росію».

«Луганські енергетики досить швидко відновили електропостачання на всіх територіях і заявили, що електроенергії, яку ОРЛО отримують з Росії та Донецька, а також з власних джерел, їм цілком вистачає. Політика «тотальної блокади», яку проводить Київ щодо ОРДО і ОРЛО, небезпечна не тільки іміджевими втратами для України (світ в черговий раз переконався, що українська сторона не виконує Мінські угоди, що вимагають повного відновлення соціально-економічних зв'язків з ОРДО і ОРЛО), але і веде до дезінтеграції Донбасу», - підсумував Медведчук.