Медведчук розказав, чому розвалиться ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проросійський політик вважає, що в ЄС Україні вже нема чого робити

Ситуація в ЄС свідчить про те, що робити нашій країні там нема чого. Про це заявив Віктор Медведчук.

«Відцентрові тенденції з кожним місяцем виявляються все сильнішими, і стає зрозуміло: справа не обмежиться Brexit, розпад Євросоюзу всього лише питання часу. У Словаччині почався збір підписів за референдум про Slovexit. Про вихід з Євросоюзу подейкують в Угорщині. Після рішення Великобританії покинути ЄС про «самостійне плавання» задумалися в Данії, Італії, Фінляндії, Нідерландах, Чехії та Болгарії. І навіть в Німеччині і Франції - країнах, що вважаються оплотом Євросоюзу, близько третини громадян виступають за вихід з ЄС», - пояснив ситуацію політик.

Медведчук вважає, що світ отримав кілька чітких сигналів, які свідчать про неможливість існування ЄС в нинішньому вигляді.

«Сигнал перший: спікери парламентів чотирьох країн - засновниць ЄС закликали створити Федеративний Союз. Другий сигнал надійшов з Єврокомісії: Жан-Клод Юнкер оприлюднив п'ять сценаріїв виходу ЄС з кризи. Діапазон варіантів широкий: від «робити набагато більше разом» до «нічого, крім єдиного ринку». Останнє, по суті, означає згортання всіх процесів політичної інтеграції в ЄС. І хоча Юнкер визнав, що хотів виключити цей варіант, ряд урядів держав - членів об'єднання виступають виключно за економічну інтеграцію», - пояснив лідер «Українського вибору». Він нагадав, що саме такий сценарій співробітництва, але в найгіршому - односторонньому - варіанті, був запропонований три роки тому Україні.

«Відкривши свій ринок для європейських товарів, Україна так і не вийшла на «ємний і перспективний» ринок ЄС. Природно, такий сценарій співробітництва відповідав інтересам Євросоюзу. А ось про вигоди для України не могло бути й мови. Так звана зона вільної торгівлі з ЄС обрушила українську економіку. І сьогодні Київ змушений принижено просити Брюссель про додаткові торгові преференції і збільшення квот на безмитний експорт товарів, отримуючи у відповідь лише нові ультиматуми», - констатує Медведчук. Він здивований тим, що ні «кабальні умови Угоди про асоціацію з ЄС», ні збитки від ЗВТ з ЄС, ні відверта відмова європейських лідерів прийняти Україну в члени Євросоюзу, ні криза і відсутність перспектив у об'єднанні європейських держав не зупиняють Київ.