Медведчук розповів, як росте експорт до РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Український експорт до країн Євросоюзу зріс на 14,3% – з $2,1 млрд у січні-лютому 2016-го до $2,4 млрд за ті ж місяці 2017-го

Незважаючи на санкції, тільки за перших два місяці поточного року Україна збільшила експортні поставки до Російської Федерації на понад 54%. Про це повідомив лідер «Українського вибору – Права народу» Віктор Медведчук, посилаючись на дані Держстату.

Бізнес, на думку політика, «починає прозрівати»: ЗВТ з ЄС не працює, тому в нинішніх економічних умовах відновлення економічної співпраці з РФ – «гарантія виживання для підприємств».

«Згідно з даними Державної фіскальної служби, в січні-лютому 2017 року український експорт в РФ досяг $576,5 млн. Для порівняння: за ті ж місяці 2016-го Україна поставила на російський ринок товарів на суму в півтора разу менше – трохи більше $373, 4 млн», – уточнив Медведчук.

При цьому, за інформацією політика, позитивна динаміка поставок в Європу в рази скромніша.

«Український експорт до країн Євросоюзу зріс лише на 14,3% – з $2,1 млрд у січні-лютому 2016-го до $2,4 млрд за ті ж місяці 2017-го. Якщо ж докладніше проаналізувати «успіхи» України у зовнішній торгівлі, то можна помітити певну тенденцію: порівняно з 2016 роком, крім російського напрямку, намітилося зростання експорту в Індію, Туреччину, Алжир, Південну Африку, Іран... Але при цьому знизилися поставки українських товарів у Нідерланди, Німеччину, Францію, що вкотре переконує бізнес у безперспективності західного вектора зовнішньоекономічної інтеграції», – констатує громадський діяч.

Медведчук також вважає, що «євроінтеграція зазнала повного фіаско».

«СНД, Азія, Африка – ось ті напрямки, куди тепер спрямовані погляди українських компаній, які намагаються вижити в нових економічних реаліях. А це ще одне підтвердження того, що лише відновлення торгово-економічної співпраці з країнами ЄАЕС і зокрема з РФ, де все ще затребувана наша продукція з високою доданою вартістю, могло б забезпечити українську промисловість стабільними замовленнями, підвищити зайнятість населення і пожвавити економіку країни. Це єдиний спосіб підняти економіку України, забезпечити зростання добробуту громадян і уникнути боргової кабали», – підсумував Медведчук.