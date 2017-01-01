Медведчук заявляє про урізання владою конституційних прав громадян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Медведчук прокоментував напад на круглий стіл у Чернівцях

Черговим проявом політичного терору назвав Віктор Медведчук напад у Чернівцях на учасників міжнародного круглого столу «Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції» і затримання поліцією політолога Олега Хавича.

На думку Медведчука, такі дії націонал-радикальні організації здійснюють з дозволу і під контролем влади.

«Цей напад став ще одним підтвердженням принизливої для України тенденції, що набирає сили, коли з метою політичної розправи з інакодумцями влада руками радикалів здійснює репресії за національною та релігійною ознаками, ознакою місця проживання і за використання російської мови – право, яке гарантується в Україні статтею 10 Конституції», – йдеться в заяві лідера «Українського вибору».

Медведчук також нагадав про те, що на офіс руху неодноразово здійснювалися напади, в т.ч. озброєними людьми, але поліція досі не розслідувала ці злочини.

«Присутні при цих подіях представники Національної поліції не робили нічого для захисту громадського порядку і забезпечення безпеки громадян», – уточнив Медведчук.

«Заклики нардепів Висоцького, Левуса, Княжицького і Парасюка здійснити розправу наді мною, як і мерзотний наклеп Ляшка і Левуса, не розслідуються правоохоронними органами, а сама інформація про ці кримінальні злочини яскравих представників «партії війни» вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань тільки після прийняття судових рішень, що веде до затягування розслідування і означає фактичний захист державою осіб, які скоїли злочини», – констатує лідер «Українського вибору».

Він упевнений, що влада взяла курс на істотне урізання конституційних прав громадян.