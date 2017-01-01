Механізм отримання коштів за електроенергію з «ЛНР» досі не знайдений

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Лише у грудні споживачі у так званій «ЛНР» отримали електрику на суму 274 мільйони гривень

Так звана «ЛНР» продовжує накопичувати борг за електроенергію. Наразі невідомо, за яким механізмом можна було б отримувати кошти з непідконтрольних територій Луганщини.

Про це в ефірі програми Громадське Схід повідомив Володимир Грицай — директор ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (далі — «ЛЕО»).

«Загальний борг споживачів Луганщини перед «ЛЕО» сьогодні складає 5,5 мільярдів гривень. З цієї суми 5 мільярдів — борг за електрику, яку ми поставили на непідконтрольну територію», — розповів Володимир Грицай.

Лише у грудні споживачі у так званій «ЛНР» отримали електрику на суму 274 мільйони гривень. За словами Володимира Грицая, сьогодні електроенергію, яку спожили у так званій «республіці», фактично оплачує решта населення Луганської області.

«У травні Кабмін видав постанову №368, яка зобов’язує нас гроші, зібрані на контрольованій Києвом частині Луганської області, перераховувати, як першочерговий платіж за електроенергію, яка постачається на непідконтрольні території» — повідомив директор ТОВ «ЛЕО».

Володимир Грицай зазначив, що його компанія не може самостійно прийняти рішення про відключення так званої «ЛНР» від електроенергії. Це питання може прийняти лише Кабінет міністрів.

У свою чергу заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Гуц повідомив, що сьогодні неможливо підрахувати точний об’єм електроенергії, яка поступає на непідконтрольні території Луганщини.

«Розрахунки за воду теж не були б можливі, якби Червоний Хрест не допоміг встановити лічильники. Тобто, зараз ми знаємо, скільки води постачаємо на ту територію. По електроенергії все набагато складніше. Лічильники встановлені на території, яка нами не контролюється. І «ЛЕО» не має можливості отримувати показники лічильників» — повідомив Володимир Гуц.

Виходу з цієї ситуації чиновник зараз не бачить.

«Поки що це тупикова ситуація. Рішення наразі нема», — додав він.