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    Мер Перемишля став персоною нон грата в Україні

    • Сьогодні, 19:02
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    Мер Перемишля Роберт Хома&nbsp;
    Мер Перемишля Роберт Хома 

    Мер запевняє, що не знає, чому йому відмовили у в'їзді в Україну

    Мер польського міста Перемишль Роберт Хома заявив про заборону відвідувати Україну. Про це повідомляє видання Życie Podkarpackie.

    Інцидент на кордоні стався у вівторок, 17 січня. Мер Перемишля їхав на запрошення української сторони.

    «З'ясування на кордоні тривало близько півгодини. Потім я отримав офіційне повідомлення українською мовою, видане СБУ, що мені заборонено в'їзд на територію України. Я проінформував про це генерального Консула України, поговорив з комендантом Бєщадського відділу Прикордонної служби в Перемишлі», - розповів Хома.

    За словами мера, він не знає, чому йому відмовили у в'їзді.

    Нагадаємо, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі на «Марші орлят перемишльських і львівських» під патронатом мера учасники біля будівлі Українського народного центру скандували: «Смерть українцям!».

    Джерело: УНІАН

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