Мер Перемишля став персоною нон грата в Україні
- Сьогодні, 19:02
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Мер Перемишля Роберт Хома
Мер запевняє, що не знає, чому йому відмовили у в'їзді в Україну
Мер польського міста Перемишль Роберт Хома заявив про заборону відвідувати Україну. Про це повідомляє видання Życie Podkarpackie.
Інцидент на кордоні стався у вівторок, 17 січня. Мер Перемишля їхав на запрошення української сторони.
«З'ясування на кордоні тривало близько півгодини. Потім я отримав офіційне повідомлення українською мовою, видане СБУ, що мені заборонено в'їзд на територію України. Я проінформував про це генерального Консула України, поговорив з комендантом Бєщадського відділу Прикордонної служби в Перемишлі», - розповів Хома.
За словами мера, він не знає, чому йому відмовили у в'їзді.Нагадаємо, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі на «Марші орлят перемишльських і львівських» під патронатом мера учасники біля будівлі Українського народного центру скандували: «Смерть українцям!».
Джерело: УНІАН