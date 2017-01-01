Мера Чопа «пов’язали» на хабарі (фото)

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Мером міста Чоп є Валерій Самардак

Затриманими на Закарпатті на хабарі чиновниками міської ради є мер Чопа, архітектор міста та місцевий депутат.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Закарпатська прокуратура спільно з Нацполіцією затримала при отриманні 3000 дол. хабара мера Чопа, архітектора міста та посередника – депутата міськради», – написав Луценко.

Як повідомляв «Укрінформ», раніше в ГПУ поінформували про затримання на хабарі трьох чиновників Чопської міськради. Водночас їхні посади у відомстві не уточнили.

За попередньою інформацією прокуратури, посадовці отримали 3 тис. дол. хабара за надання дозволу на облаштування МАФів на території міста Чоп.

Як відомо, мером міста Чоп є Валерій Самардак.