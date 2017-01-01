  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мера Чопа «пов’язали» на хабарі (фото)

    • Сьогодні, 14:20
    • Розсилка

    Мером міста Чоп є Валерій Самардак

    Затриманими на Закарпатті на хабарі чиновниками міської ради є мер Чопа, архітектор міста та місцевий депутат.

    Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

    «Закарпатська прокуратура спільно з Нацполіцією затримала при отриманні 3000 дол. хабара мера Чопа, архітектора міста та посередника – депутата міськради», – написав Луценко.

    Як повідомляв «Укрінформ», раніше в ГПУ поінформували про затримання на хабарі трьох чиновників Чопської міськради. Водночас їхні посади у відомстві не уточнили.

    1496141684-7877

    За попередньою інформацією прокуратури, посадовці отримали 3 тис. дол. хабара за надання дозволу на облаштування МАФів на території міста Чоп.

    Як відомо, мером міста Чоп є Валерій Самардак.

    Читайте також
    Юрій Луценко прокуратура Закарпаття корупція в Україні хабар мер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ