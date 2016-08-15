Мера Трускавця підозрюють у корупції

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Мер Трускавця Андрій Кульчинський

Міський голова Андрій Кульчинський голосував за встановлення собі премії, надбавки, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань

Трускавецький міський суд розгляне справу щодо міського голови Трускавця Андрія Кульчинського. Про це йдеться у повідомленні Трускавецького міського суду.

Судове засідання відбудеться завтра, 17 лютого, початок о 9:45. У суді розглянуть матеріали справи, які надійшли від управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України щодо притягнення до адміністративної відповідальності Андрія Кульчинського за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Суть справи полягає в тому, що на початку своєї каденції, міський голова Андрій Кульчинський голосував за встановлення собі премії, надбавки, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань та не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів.

Перше судове засідання у цій справі відбулося 14 лютого, яке було перенесено у зв’язку з тим, що присутній міський голова попросив перенести засідання для того, аби його адвокат міг ознайомитися з матеріалами справи.