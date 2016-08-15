  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мера Трускавця підозрюють у корупції

    • Сьогодні, 17:05
    • Розсилка
    Мер Трускавця Андрій Кульчинський
    Мер Трускавця Андрій Кульчинський

    Міський голова Андрій Кульчинський голосував за встановлення собі премії, надбавки, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань

    Трускавецький міський суд розгляне справу щодо міського голови Трускавця Андрія Кульчинського. Про це йдеться у повідомленні Трускавецького міського суду.

    Судове засідання відбудеться завтра, 17 лютого, початок о 9:45. У суді розглянуть матеріали справи, які надійшли від управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України щодо притягнення до адміністративної відповідальності Андрія Кульчинського за правопорушення, пов’язане з корупцією.

    Читайте також

    Суть справи полягає в тому, що на початку своєї каденції, міський голова Андрій Кульчинський голосував за встановлення собі премії, надбавки, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань та не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів.

    Перше судове засідання у цій справі відбулося 14 лютого, яке було перенесено у зв’язку з тим, що присутній міський голова попросив перенести засідання для того, аби його адвокат міг ознайомитися з матеріалами справи.

    Джерело: zik.ua
    Читайте також
    Львівщина корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ