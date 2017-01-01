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    Меркель і Трюдо обговорили підтримку НАТО і України

    • Сьогодні, 07:47
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    Лідери обговорили кілька двосторонніх і багатосторонніх тим, серед яких торгівля, міграція та міжнародна безпека

    Лідери Канади та Німеччини обговорили кілька тем, серед яких торгівля, міграція та міжнародна безпека, включаючи потужну підтримку НАТО і України. Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і канцлера Німеччини Ангели Меркель, передає Укрінформ.

    «Лідери обговорили кілька двосторонніх і багатосторонніх тим, серед яких торгівля, міграція та міжнародна безпека, включаючи потужну підтримку НАТО і України», - повідомили в прес-службі прем'єра Канади.

    Крім цього, Трюдо і Меркель пообіцяли докласти зусиль до своєчасної ратифікації Всеосяжного економічного і торгового договору між ЄС і Канадою.

    «Співрозмовники підкреслили міцні міжособистісні стосунки та спільні цінності такі, як: повага до прав людини, верховенство права, гендерна рівність, плюралізм та інклюзивність», - зазначили у Трюдо.

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