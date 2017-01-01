Мешканці в’єтнамського селища захопили у заручники 32 поліцейських

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Поліція оточила район та перешкоджає туди доступ журналістам

Мешканці в’єтнамського селища неподалік від столиці Ханоя захопили в заручники щонайменше 32 поліцейських в результаті земельного конфлікту.

Про це повідомляє ВВС.

За словами одного з місцевих, правоохоронці не будуть звільнені допоки в ситуацію не втрутиться уряд.

Зазначимо, що мешканці села стверджують, що їхня земля була нелегально відібрана та продана телекомунікаційною компанією, якою володіє армія країни.

Сутички між місцевими невдоволеними мешканцями та представниками влади почалися пізно ввечері 15 квітня. В результаті було затримано 4 осіб.

Також повідомляється, що поліція оточила район та перешкоджає туди доступ журналістам.