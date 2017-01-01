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    Мешканець Авдіївки намагався здати на брухт гранатомет

    • Сьогодні, 02:06
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    Чоловік заявив, що йшов у пункт прийому металу, щоб здати гранатомет і на виручені кошти придбати спиртне

    У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області правоохоронці затримали місцевого жителя, який розгулював з бойовим гранатометом в пакеті, сподіваючись здати його на металобрухт.

    Про це інформує прес-служба обласного управління поліції.

    «Прифронтова Авдіївка – місто, яке досі потерпає від обстрілу, а населення не з чуток знає про руйнування і смерті. Під час превентивного відпрацювання населеного пункту посеред вулиці наряд зупинив перехожого з поліетиленовим пакетом. У пакеті правоохоронці виявили РПГ-22», – йдеться в повідомленні.

    У поліції пояснили, що 43-річний зловмисник заявляв, що йшов у пункт прийому металу, щоб здати гранатомет і на виручені кошти придбати спиртне.

    «Житель, який часто змушений ховатися в підвалах і бомбосховищах від застосування таких предметів, ні на мить не задумався про те, що сам тривалий час наражав на небезпеку своє життя та життя оточуючих», – наголосили правоохоронці.

    Тепер чоловіка буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі. 

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