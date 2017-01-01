Міжнародні резерви України за минулий рік зросли на 1,8%

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В цілому за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 млрд. доларів

Міжнародні резерви України на 01 січня 2017 року склали 15 млрд 539 млн доларів і за місяць зросли на 1,8%. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Повідомляється, що зростання резервів в грудні забезпечило надходження на користь уряду на суму 607,9 млн доларів, які були отримані від розміщення ОВДП на суму 550,4 млн доларів, а також 55,1 млн євро від Європейської комісії. Кошти спрямовані на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті.

«В цілому за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 млрд. доларів або на 17%», - йдеться в повідомленні. Одним з основних джерел збільшення резервів стали валютні інтервенції НБУ. Завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі на зовнішніх ринках в квітні-липні і надходженню валютної виручки від експорту продовольчих товарів з кінця вересня чиста купівля іноземної валюти НБУ в минулому році склала 1,6 млрд. доларів.

Крім того, збільшенню резервів сприяло надходження третього траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) на суму 1 млрд доларів, а також 1 млрд доларів від розміщення єврооблігацій Міністерством фінансів під гарантії уряду США.

Нагадаємо, в листопаді міжнародні резерви України скоротилися на 1,6%.