Ми сповнені рішучості знищити джерела загроз і запобігти атакам на нашу країну, - Ердоган

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Реджеп Ердоган

Президент Туреччини засудив теракт у Стамбулі, жертвами якого стали 39 осіб

Президент Туреччини Реджеп Ердоган рішуче засудив теракт в Стамбулі жертвами якого стали 39 осіб, десятки поранені. Про це повідомляє видання «Анадолу».

Глава держави заявив, що, здійснюючи напади на громадян, терористи та їхні посібники не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію, порушити спокій і створити хаос в Туреччині.

«Упевнений, що турецький народ, зберігаючи холоднокровність і згуртованість, не піде на поводу у терористів і порушить їхні плани», – підкреслив Ердоган.

Глава держави зазначив, що «ми розуміємо, що напади, що здійснюються в Туреччині різними терористичними організаціями, пов'язані з процесами в регіоні».

«Ми сповнені рішучості знищити джерела загроз і запобігти атакам на нашу країну. Кожне життя, віддане за цю справу, віддається болем в наших серцях, в той же час посилюючи наше бажання протидіяти загрозам », – сказав президент Туреччини.

«Туреччина буде протистояти не тільки збройним атакам терористів і їхніх пособників, а й тиску в економічній, політичній і соціальній сферах», – підкреслив Ердоган, зазначивши, що звірячий напад в Стамбулі знову продемонструвало, що тероризм не робить ніяких відмінностей між об'єктами нападів.