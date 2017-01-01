Михайло Ходорковський пішов з посади голови «Відкритої Росії»

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Михайло Ходорковський

Наступний керівник руху обиратиметься на конференції членів його ради

Михайло Ходорковський залишив посаду голови російського суспільного руху «Відкрита Росія». Таку заяву він зробив на конференції руху, яка проходить 15 квітня в Талліні.

«Ми подамо приклад суспільству, що можна будувати майбутнє разом, самостійно, без вождів», – сказав він.

Наступний керівник руху обиратиметься на конференції членів ради «Відкрита Росія». Згідно з планами заходу, рада також буде переобрана.

Колишній співвласник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський понад 10 років відбув в ув’язненні в Росії за двома кримінальними справами про податкові й інші фінансові порушення, другу з яких правозахисники називають суто політичною. Він залишив Росію після того, як президент Володимир Путін помилував його у грудні 2013 року. Ходорковський живе переважно у Швейцарії і Великобританії.

Джерело: Радіо Свобода