У Києві перейнялися тим, що Росія посилює військову присутність в Арктиці

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Росія і США нарощують війська в Арктиці

Росія мілітаризується в Арктиці, і ці дії орієнтовані як для зовнішнього, так і для внутрішнього споживання. Про це під час міжнародної конференції «Російська активність в Арктиці: цілі, напрямки та виклики безпеці» заявив голова Служби зовнішньої розвідки України у 2014-2016 роках Віктор Гвоздь.

Він зауважив, що Росія розгортає свої бази винятково вздовж Північного морського шляху. «З точки зору логіки ніхто не збирається нападати на острови, які знаходяться в регіоні. А Північний морський шлях може працювати всього декілька місяців – з травня до жовтня», - зазначив експерт.

Під час конференції, яка відбулася в стінах Дипломатичної академії у Києві, експерти зазначили, що до останнього часу Російська Федерація була єдина нарощуванла воєнну присутність в регіоні, однак нещодавні геополітичні події, зокрема вторгнення в Україну докорінно змінили ставлення до Арктики, наприклад, США.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки згадав директиву, яка була прийнята у США щодо політики в Арктиці у 2009 році, в якій ідеться про зміцнення позицій країни в регіоні, але не шляхом мілітаризації, а через зростання вільного судноплавства, забезпечення свободи перельотів тощо. Однак за кілька років підхід цієї країни змінився. «Коли Росія почала мілітаризувати цей регіон, вони (США) визнали, що програють у цьому напрямку і в 2013-2014 році почали нарощувати свою воєнну присутність», - каже Віктор Гвоздь.

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