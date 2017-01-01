МінАТО: за припинення постачання електрики в ОРЛО відповідальні РФ і бойовики

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Фото: Міненерго «Луганське енергетичне об'єднання» припинило постачання електроенергії на тимчасово непідконтрольні території Україні на Донбасі.

Постачання електроенергії на окуповані території не можливе

Відповідальність за припинення електропостачання на територію окремих районів Луганської області несе Російська Федерація та бойовики. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, передає «Главком».

Як зазначається, у травні 2015 року постановою Кабінету міністрів України ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» було визначено постачальником електроенергії для населення окупованих територій Луганської області. Втім у липні 2016 року бойовики привласнили майно вказаного енергопостачальника на непідконтрольній території.

Після цього, бойовики ЛНР за підтримки Російської Федерації, взимку 2017 року заблокували постачання вугілля з непідконтрольної території на Луганську теплову електростанцію у м. Щастя.

Крім того, у січні було підірвано колію на перегоні Сентянівка-Шипилово на території, що не контролюються українським урядом. У березні 2017 року на окупованій території Луганської області було захоплено українські підприємства, які є найбільшими споживачами електроенергії, що унеможливило правовідносини з ними.

Зокрема, стало неможливим постачання їм електроенергії, оскільки їхня діяльність вийшла за межі правового поля України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Луганське енергетичне об'єднання» припинило постачання електроенергії на тимчасово непідконтрольні території Україні на Донбасі з 25 квітня 2017 року.