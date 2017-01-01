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    Міненерго з 1 квітня хоче збільшення ціни на вугілля для ТЕС

    • Сьогодні, 01:00
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    Міненерговугілля рекомендує підвищити граничний рівень ціни 1 тонни вугільної продукції до 2000 грн/т.

    Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало з 1 квітня 2017 року збільшити індикативну ціну на вугілля для теплових електростанцій.

    Про це йдеться в повідомленні Міненерго за результатами наради на чолі з міністром Ігорем Насаликом.

    За словами Насалика, витрати державного бюджету на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції не покривають витрати шахт.

    «Міненерговугілля з 1 квітня 2017 року рекомендує підвищити для державних підприємств граничний рівень ціни 1 тонни вугільної продукції для потреб теплових електростанцій, енергогенеруючих компаній та теплових електроцентралей до 2000 грн/т. (без ПДВ та витрат на транспортування) з урахуванням базових показників якості», — йдеться у рішенні за результатами наради.

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