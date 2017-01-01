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    Мінфін підготував проект Плану дій з реформування митниці

    • Сьогодні, 17:04
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    Зона митного контролю
    Зона митного контролю

    Проект Плану дій з реформування митниці передбачає реалізацію детального переліку заходів у рамках 19 напрямків

    Міністерство фінансів України підготувало попередній проект Плану дій з реформування митниці. Документ розроблено за результатами засідань робочих груп, до яких входили представники Мінфіну та ДФС, народні депутати, експерти, бізнес та широка громадськість, повідомляє прес-служба Мінфіну.

    Розроблений попередній проект Плану дій з реформування митниці передбачає реалізацію детального переліку заходів у рамках 19 напрямків:

    • Законодавство
    • Організація та управління
    • Управління кадровими ресурсами
    • Митна етика
    • Навчання
    • Комунікація
    • Митні зобов’язання
    • Сприяння торгівлі
    • Безпека ланцюгів постачання
    • Управління ризиками
    • Контроль на кордоні та всередині країни
    • Правоохоронна діяльність
    • Митний транзит
    • Постмитний контроль та аудит
    • Права інтелектуальної власності
    • Інформаційно-телекомунікаційні технології
    • Інфраструктура та обладнання
    • Митна лабораторія
    • Внутрішній аудит

    «Міністерство фінансів публікує попередній проект Плану дій та закликає до публічного обговорення документа для пошуку оптимальної моделі реформи митниці для нашої країни та забезпечення балансу інтересів держави і бізнесу. Дату та час дискусії буде анонсовано додатково», – повідомляє прес-служба відомства.

    З проектом Плану дій можна ознайомитися тут.

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