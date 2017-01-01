Мінфін підготував проект Плану дій з реформування митниці
- Сьогодні, 17:04
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Проект Плану дій з реформування митниці передбачає реалізацію детального переліку заходів у рамках 19 напрямків
Міністерство фінансів України підготувало попередній проект Плану дій з реформування митниці. Документ розроблено за результатами засідань робочих груп, до яких входили представники Мінфіну та ДФС, народні депутати, експерти, бізнес та широка громадськість, повідомляє прес-служба Мінфіну.
Розроблений попередній проект Плану дій з реформування митниці передбачає реалізацію детального переліку заходів у рамках 19 напрямків:
- Законодавство
- Організація та управління
- Управління кадровими ресурсами
- Митна етика
- Навчання
- Комунікація
- Митні зобов’язання
- Сприяння торгівлі
- Безпека ланцюгів постачання
- Управління ризиками
- Контроль на кордоні та всередині країни
- Правоохоронна діяльність
- Митний транзит
- Постмитний контроль та аудит
- Права інтелектуальної власності
- Інформаційно-телекомунікаційні технології
- Інфраструктура та обладнання
- Митна лабораторія
- Внутрішній аудит
«Міністерство фінансів публікує попередній проект Плану дій та закликає до публічного обговорення документа для пошуку оптимальної моделі реформи митниці для нашої країни та забезпечення балансу інтересів держави і бізнесу. Дату та час дискусії буде анонсовано додатково», – повідомляє прес-служба відомства.
З проектом Плану дій можна ознайомитися тут.
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