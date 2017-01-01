Мінфін підготував проект Плану дій з реформування митниці

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Проект Плану дій з реформування митниці передбачає реалізацію детального переліку заходів у рамках 19 напрямків

Міністерство фінансів України підготувало попередній проект Плану дій з реформування митниці. Документ розроблено за результатами засідань робочих груп, до яких входили представники Мінфіну та ДФС, народні депутати, експерти, бізнес та широка громадськість, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Розроблений попередній проект Плану дій з реформування митниці передбачає реалізацію детального переліку заходів у рамках 19 напрямків:

Законодавство

Організація та управління

Управління кадровими ресурсами

Митна етика

Навчання

Комунікація

Митні зобов’язання

Сприяння торгівлі

Безпека ланцюгів постачання

Управління ризиками

Контроль на кордоні та всередині країни

Правоохоронна діяльність

Митний транзит

Постмитний контроль та аудит

Права інтелектуальної власності

Інформаційно-телекомунікаційні технології

Інфраструктура та обладнання

Митна лабораторія

Внутрішній аудит

«Міністерство фінансів публікує попередній проект Плану дій та закликає до публічного обговорення документа для пошуку оптимальної моделі реформи митниці для нашої країни та забезпечення балансу інтересів держави і бізнесу. Дату та час дискусії буде анонсовано додатково», – повідомляє прес-служба відомства.

З проектом Плану дій можна ознайомитися тут.

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