Мінінфраструктури розробляє проект національної транспортної стратегії

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Фото : КМУ Володимир Омелян

Точної дати ухвалення міністр не назвав

Міністерство інфраструктури України розробляє проект національної транспортної стратегії. Про це, виступаючи на Українському інфраструктурному форумі, заявив глава відомства Володимир Омелян, передає УНН.

«Ми зараз обговорюємо проект національної транспортної стратегії. Це має бути чіткий сигнал для інвесторів, як ми рухаємося далі. Ми не хочемо мати ситуацію, коли кожен новий міністр спочатку півроку думає, потім півроку звикає, а потім півроку звільняється, тому в нас має бути послідовна реалізація всіх інфраструктурних проектів», – сказав Омелян.

При цьому він не уточнив, на який період розробляється ця стратегія та коли планується її ухвалення.

Нагадаємо, сьогодні Омелян заявив, що в Україні буде запроваджено якісні і дешеві пасажирські авіаперевезення «за ціною маршрутки чи електрички».