Міністр інфраструктури хоче, щоб потяг №1 прямував не до Москви, а в Європу

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Цього року планується запуск нових потягів до європейських міст

Протягом 2017 року планується запустити ще декілька нових потягів до європейських міст. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба міністерства.

«Наразі розглядається новий напрямок на Польщу. Окрім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачеве-Будапешт. Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що «Потяг номер 1» у нас був на Москву, але повинен бути на Європу. І ми боремося за це», - наголосив Омелян.

Одночасно міністр вкотре наголосив на своєму невдоволенні роботою керівництва «Укрзалізниці»: «Я очікував набагато кращого результату. Я внесу свої пропозиції, безумовно, озвучу бачення, але, оскільки у нас орган управління залізницею це Кабінет міністрів України, відповідно, рішення буде прийматися Урядом. Я сподіваюся, що думку профільного міністра буде вислухано з належною увагою».

На думку міністра, вже сьогодні необхідно готувати антикризовий план дій щодо реформи «Укрзалізниці»: «Ми звертаємо увагу керівництва Укрзалізниці на ті проблеми, які там є. На деякі ми отримуємо відповідь, на деякі панує мовчанка, що є абсолютно недопустимим. Я сподіваюся, що ми таки проведемо детальний розбір польотів: що відбувається і що відбулося з часу приходу нової команди – з травня 2016 року. Я би хотів, щоб ця фахова дискусія мала місце в січні місяці. Затягувати далі неможливо. Після цього буде відпрацьований відповідний антикризовий план дій, який має бути суттєвим, для того, щоб не лише політики, не лише Кабінет Міністрів України розумів, що відбуваються реформи, але й щоб громадяни, котрі користуються пасажирськими послугами, і бізнес, котрий користується вантажними перевезеннями Укрзалізниці, відчували дійсні зміни, які є комфортними, належної якості й мають прозору обґрунтовану ціну».