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    Міністр інфраструктури жаліється, що його не відпустили в США

    • Сьогодні, 16:55
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    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Кабмін не відпустив Володимира Омеляна у США на україно-американський бізнес форум

    Кабінет міністрів не відпустив міністра інфраструктури Володимира Омеляна у США на україно-американський бізнес форум, який відбудеться у Нью-Йорку 6-7 березня.

    Про це міністр написав у себе на сторінці в Facebook.

    За словами міністра, в США у нього було заплановано 20 зустрічей, зокрема з американським бізнесом, таким як General Electric, Caterpillar, Tesla Motors та Фондом глобальних інфраструктурних партнерів.

    «Сподіваюся, голови транспортних комітетів у Сенаті та Палаті представників, керівництво Міністерств транспорту, фінансів, торгівлі, Держдепартаменту з розумінням поставляться до ситуації», - написав міністр.

    За його словами, поїздку скасували через відстань.

    «Хтось у Кабміні вирішив, що оскільки від Вінниці до Вашингтона 7 799 км, то нічого їздити в таку глухомань і дозволу на поїздку мені не дали», - написав Омелян.

    Кабмін Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
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