Міністр інфраструктури жаліється, що його не відпустили в США

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Володимир Омелян

Кабмін не відпустив Володимира Омеляна у США на україно-американський бізнес форум

Кабінет міністрів не відпустив міністра інфраструктури Володимира Омеляна у США на україно-американський бізнес форум, який відбудеться у Нью-Йорку 6-7 березня.

Про це міністр написав у себе на сторінці в Facebook.

За словами міністра, в США у нього було заплановано 20 зустрічей, зокрема з американським бізнесом, таким як General Electric, Caterpillar, Tesla Motors та Фондом глобальних інфраструктурних партнерів.

«Сподіваюся, голови транспортних комітетів у Сенаті та Палаті представників, керівництво Міністерств транспорту, фінансів, торгівлі, Держдепартаменту з розумінням поставляться до ситуації», - написав міністр.

За його словами, поїздку скасували через відстань.

«Хтось у Кабміні вирішив, що оскільки від Вінниці до Вашингтона 7 799 км, то нічого їздити в таку глухомань і дозволу на поїздку мені не дали», - написав Омелян.