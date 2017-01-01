Міністр оборони Британії звинуватив Росію в спробах дестабілізувати Захід

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Глава міноборони Британії звинуватив російських хакерів у втручанні в вибори в Болгарії і Франці

Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що Росія прагне дестабілізувати НАТО і Захід в цілому, в тому числі і через ЗМІ, передає Sky News.

«Росія намагається дестабілізувати Захід, намагається домогтися роз'єднання альянсу (НАТО), і одна з головних задач - і альянс це розуміє - це разом відбивати всі ці загрози. І будь то тероризм, російська агресія або кіберзагрози, альянс повинен триматися єдиним фронтом», - сказав він.

Глава міноборони звинуватив російських хакерів у втручанні в вибори в Болгарії і Франції, а також прокоментував можливість кібератак під час референдуму по Brexit.

«Ну, ви бачите м'яку пропаганду, яку Росія здійснює через телеканал, який у неї є в Великобританії, і через новинні агентства у неї є вплив на Великобританію. Ми повинні бути дуже пильні в тому, що стосується дій Росії», - резюмував Феллон.