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    Міністр оборони Британії звинуватив Росію в спробах дестабілізувати Захід

    • Сьогодні, 06:04
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    Глава міноборони Британії звинуватив російських хакерів у втручанні в вибори в Болгарії і Франці

    Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що Росія прагне дестабілізувати НАТО і Захід в цілому, в тому числі і через ЗМІ, передає Sky News.

    «Росія намагається дестабілізувати Захід, намагається домогтися роз'єднання альянсу (НАТО), і одна з головних задач - і альянс це розуміє - це разом відбивати всі ці загрози. І будь то тероризм, російська агресія або кіберзагрози, альянс повинен триматися єдиним фронтом», - сказав він.

    Глава міноборони звинуватив російських хакерів у втручанні в вибори в Болгарії і Франції, а також прокоментував можливість кібератак під час референдуму по Brexit.

    «Ну, ви бачите м'яку пропаганду, яку Росія здійснює через телеканал, який у неї є в Великобританії, і через новинні агентства у неї є вплив на Великобританію. Ми повинні бути дуже пильні в тому, що стосується дій Росії», - резюмував Феллон.

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    Росія НАТО Великобританія
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