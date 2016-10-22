Міністр оборони пояснив значення зайнятих позицій ЗСУ на Світлодарській дузі

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Полторак заявив про тенденції застосування бойовиками важкого озброєння в зоні АТО

Українські військові під час контратаки в районі Світлодарської дуги зайняли важливі висоти, що дає можливість зменшити кількість обстрілів на цьому напрямку, ризики обходу підрозділів і захоплення противником об'єктів у «сірій зоні». Про це міністр оборони України Степан Полторак заявив в інтерв'ю «5 каналу».

«Дуже важка ситуація протягом цього року – це Світлодарській дузі. Тут я хотів би сказати, що військові ЗСУ професійно виконали завдання, які були поставлені перед ними», – сказав він.

«На жаль, угруповання військ, яке перебуває в Донецьку і Луганську, – воно не стоїть на місці, це живий організм, він рухається, особливо використовуючи так звану «сіру зону» і пробуючи робити таким чином, щоб висоти, дуже важливі об'єкти зайняти», – додав Полторак.

Він зазначив, що ЗСУ здатні реагувати на дії супротивника.

«Світлодарська дуга – це один з прикладів, коли ми були змушені реагувати на рух терористичних угруповань вперед на заняття ними важливих висот, і ті штурмові дії, які почалися з боку терористичних угруповань, отримали гідну відповідь... Ми зайняли якраз ті висоти і важливі позиції – опорні пункти, які дають нам можливість значно зменшити кількість обстрілів на тому напрямку і зменшити ризики обходу наших підрозділів і захоплення об'єктів у «сірій зоні», – додав Полторак.

Глава Міноборони також відзначив тенденцію застосування бойовиками важкого озброєння в зоні АТО.

«На жаль, тенденція застосування важкої зброї є. Я хотів би навести приклад – тільки в грудні тисячі обстрілів, які відбувалися з боку терористичних угруповань, п'ятсот, тобто половина, взагалі були з забороненого (Мінськими угодами) озброєння», – заявив він.

«Звичайно, це тягне за собою серйозне порушення цих (Мінських) угод, і ми маємо, на жаль, і втрати, і поранення, тому що застосовується зброя, яка не повинна застосовуватися», – додав Полторак.

При цьому міністр запевнив, що Україна готова відповідати на обстріл у разі, коли є загроза особовому складу, і тоді, коли є загроза прориву або наступу.

«Ми відповідно реагуємо на ті загрози, які, на жаль, бувають», – розповів Полторак.