Міністр розповів, коли Ryanair запустить нові рейси в українські міста

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Омелян не уточнив, в які саме обласні центри може запустити рейси бюджетна авіакомпанія

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян проводить перемовини з лоукостом Ryanair щодо заходу в інші міста України.

Про це урядовець розповів у коментарі «Укрінформу».

«Зараз про це (розширення переліку міст в Україні, звідки здійснюватимуться рейси – ред.) йдуть перемовини. Нам важливо, щоб зараз анонсовані рейси відбулися з двох українських аеропортів, але, безперечно, вони (Ryanair - ред.) мислять набагато глобальніше», - сказав Омелян.

Він зауважив, що, найімовірніше, захід ірландського лоукосту в інші українські міста відбудеться вже наступного року.

«Ми працюємо, щоб це сталося цього року, але, швидше за все, це буде все-таки 2018 рік» , - повідомив міністр.

Водночас, в які саме обласні центри може запустити рейси бюджетна авіакомпанія, Омелян не уточнив.

Як повідомлялося, польоти ірландської авіакомпанії Ryanair з Києва та Львова стартують у вересні.