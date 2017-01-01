Міністри G20 не домовилися про захист вільної торгівлі: США не підписали документ
- Сьогодні, 21:58
-
Розсилка
Минулого року представники G20 обіцяли «протистояти усім формам протекціонізму»
Міністри фінансів країн «Великої двадцятки» на щорічній зустрічі не змогли домовитися про захист вільної торгівлі і боротьбу із протекціонізмом після того, як США відмовилися підписувати документ.
Про це повідомляє ВВС Україна.
У комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі у німецькому місті Баден-Баден, не було слів про те, що країни беруть на себе зобов'язання у боротьбі із протекціонізмом.
Ще минулого року представники G20 обіцяли «протистояти усім формам протекціонізму».
Проблема протекціонізму загострилася із приходом до влади у США нової адміністрації на чолі із президентом Дональдом Трампом, який заявив про необхідність зменшити торговельний дефіцит країни.
За нього США уже вийшли із Транстихоокеанського партнерства (ТТП).
На зустрічі у Баден-Бадені міністри також відмовилися від обіцянки боротися із глобальним потеплінням. Раніше Дональд Трамп називав зміни клімату вигадкою.
Міністр фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що йому шкода, що країни не змогли домовитися щодо двох пріоритетних для сучасного світу речей.
Його колега з Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що неможливо змусити партнерів включити у документ заяви, які їм не подобалися.
Директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після саміту міністрів фінансів G20 заявила, що світове економічне зростання швидшає, але помилкова політика може зупинити цей процес.