Міноборони Британії виділило $37 мільйонів на створення лазерної зброї

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Якщо випробування пройдуть успішно, перші лазерні гармати можуть вступити на службу британської армії в середині 2020-х років

Міністерство оборони Великої Британії уклало контракт на суму 30 млн фунтів (37 млн доларів) для створення прототипу лазерної зброї. Про це повідомляє ВВС.

«Мета розробки такого прототипу полягає в тому, щоб зрозуміти, чи може технологія «спрямованої енергії» дати перевагу збройним силам. Демонстрація системи планується на 2019 рік», - зазначається в публікації.

Контракт укладено відразу з декількома європейськими оборонними компаніями, які будуть працювати над новою технологією спільно. Оцінювати прототип будуть по тому, наскільки точно він зможе вибирати і відстежувати цілі на різних відстанях і в різних погодних умовах - на суші і над водою. Як пояснює Пітер Купер з британської Оборонної науково-технічної лабораторії (DSTL), у проекті «використовуються інноваційні дослідження з метою зрозуміти потенціал технології потужних лазерів».

За його словами, ця технологія може виявитися більш ефективною відповіддю на нові загрози, з якими можуть зіткнутися збройні сили Великої Британії.

Міністерство оборони вело переговори за контрактом з оборонним консорціумом, який називається UK Dragonfire, кілька місяців, і зараз формально оголосив, що тендер виграв саме він. Представник міністерства оборони повідомив ВВС, що прототип розробляється не з метою дати відсіч якоїсь конкретної загрози, а щоб оцінити, чи може такий тип зброї підвищити ефективність збройних сил.

Армія США експериментує з лазерами високої потужності вже кілька десятиліть. Проте донедавна часу за різних технічних труднощів використовувати їх в реальних боях було неможливо. Між тим одна бойова лазерна установка під назвою Laws надійшла на озброєння військово-морського флоту США і в 2014 була встановлена на кораблі USS Ponce, що перебував у Перській затоці. Цим лазером були знищені цілі на невеликому судні, яке з великою швидкістю наближалося до корабля, а також збитий невеликий дрон у небі.

За словами Харіет Болдуїн, співробітниці міністерства, що відповідає за оборонні закупівлі, саме завдяки по-справжньому інноваційним проектам, таким як створення бойової лазерної установки високої потужності, «наша країна буде на крок попереду інших». Якщо випробування пройдуть успішно, перші лазерні гармати можуть вступити на службу британської армії в середині 2020-х років.

В консорціум UK Dragonfire входять компанії MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems і Marshall ADG.