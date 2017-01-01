Міноборони купує радіостанції у компанії з Ізраїлю, чию продукцію активно використовує Росія – нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Павло Кишкар

«У сегменті радіозв'язку ми повинні бути максимально закритими від розвідки противника. Ворог не повинен розгадати наше шифрування, знати слабкі місця наших радіостанцій або вільно прогулюватися робочими частотами»

Міноборони України закуповує засоби зв'язку у ізраїльської компанії Elbit Systems, продукцією якої також користується Російська Федерація.

Про це в своєму блозі на «Цензор.НЕТ» пише народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Павло Кишкар.

Він нагадує, що ізраїльська компанія Elbit Systems у 2016-2017 роках постачала до Міністерства оборони України утракороткохвильові програмно-визначальні радіостанції та апаратуру внутрішнього зв'язку і комутації («інтеркоми»). Зокрема, була поставлена така номенклатура зразків радіостанцій і інтеркомів: VRC-950-HDR, VRC-950, PNR-1000, PNR-1000 (автомобільні), VIC-500.

Кишкар зазначає, що Міністерство оборони України на початку 2016 року уклало контрактів на поставку ізраїльського обладнання на суму приблизно 7 мільйонів доларів США. А в березні 2017 року для зустрічі з міністром Полтораком в Україну прибув Яків Гадот, віце-президент радіо-комунікаційного напрямку ізраїльської компанії Elbit Systems, яка є одним зі світових лідерів у виробництві засобів військового зв'язку.

«Не секрет, що українська армія страждає через брак коштів КВ- і УКВ-зв'язку; якби не допомога американського уряду в постачанні радіостанцій Harris, а також незначні закупівлі імпортних УКХ-станцій за кошти державного бюджету, наші Збройні сили були б зараз у ще більш критичному становищі», – пише нардеп.

При цьому, за його словами, незважаючи на порівняно невеликий оборонний бюджет, Україна є «мішенню» великих виробників військового зв'язку, особливо Harris (США), Elbit Systems (Ізраїль), Aselsan (Туреччина), Thales (Франція), Rohde & Schwarz (Німеччина), оскільки постачальники розуміють: у наступні роки, з огляду на позитивну тенденцію збільшення оборонного бюджету, суми контрактів з Україною зростатимуть.

«Таким чином, наша країна зараз стоїть перед стратегічно важливим вибором – хто ж буде постачальником засобів зв'язку в Збройні сили в наступні роки?.. У сегменті радіозв'язку ми повинні бути максимально закритими від розвідки противника. Ворог не повинен розгадати наше шифрування, знати слабкі місця наших радіостанцій або вільно прогулюватися робочими частотами», – наголошує Кишкар.

Водночас, за його словами, Російська Федерація ще до початку активних бойових дій на Донбасі підтримувала тісні військово-технічні відносини з Ізраїлем.

«Яким же було наше здивування, коли на сайті ВАТ «ГлобалІнформСервіс» (Росія) ми виявили перелік продукції, яка зовні і за характеристиками повністю відповідає продуктам Elbit Systems!

На фото, як випливає з опису, зображена «Індивідуальна цифрова повнодуплексна радіостанція діапазону УВЧ «Абрис-1І». Але як же ця радіостанція своєю фотографією і характеристиками схожа на відому ізраїльську PNR -500! Розташування елементів управління і форм-фактор рації не сховаються за неякісним металом і русифікацією кнопок», – пише нардеп.

За його словами, «ГлобалІнформСервіс» займається виробництвом не лише «унікальної» станції «Абрис-1І». У портфелі компанії ще кілька моделей радіостанцій, котрі як дві краплі води схожих на обладнання Elbit Systems:

Зіставляючи характеристики і фото, можна встановити тотожність російських і ізраїльських радіостанцій:

Нардеп зазначає, що компанія «ГлобалІнформСервіс», судячи зі згадок у ЗМІ та інтернеті, є активним учасником російського ринку цифрових радіозасобів.