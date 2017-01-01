Міноборони: Росія скорочує фінансування невизнаних республік на Донбасі

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Фото: Русская весна У Дебальцевому видано «розпорядження» про відрядження на тритижневі збори військовозобов’язаних чоловіків

У Дебальцевому працівникам залізниці «ДНР» не виплачують зарплату

Санкції міжнародної спільноти щодо Росії призводять до скорочення фінансування нею невизнаних республік на Донбасі і до затримки виплат зарплат на підприємствах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає «Главком».

У місті Дебальцеве працівникам залізниці «ДНР» не виплачується обіцяна зарплата на рівні 5–7 тис. рублів на місяць.

«Російською окупаційною владою для зменшення рівня негативних настроїв серед залізничників видано «розпорядження» про направлення на тритижневі збори військовозобов’язаних чоловіків віком 25–35 років з-поміж працівників залізниці «ДНР», – зазначають у повідомленні.

Також повідомляється, що під час проведення зборів планується проведення комплексу пропагандистських заходів з учасниками щодо їх подальшого проходження служби за контрактом у лавах російських військ на Донбасі.