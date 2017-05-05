Міносвіти закликає випускників не купувати фейкові відповіді на ЗНО

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ЗНО-2017

Гриневич порадила школярам: не витрачайте зайві гроші, краще готуйтеся до ЗНО

Вірогідність того, що відповіді на тестування ЗНО вийдуть у відкритий доступ, прямує до нуля, в систему вбудовано безліч запобіжників, які не дають такій можливості шансів. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час огляду нового кабінету біології в Івано-Франківському природничо-математичному ліцеї, повідомляє прес-служба МОН.

«Якщо щось подібне колись станеться, а це практично неможливо, це стане суттєвим викликом для системи ЗНО та держави загалом. Це означатиме, що повністю буде скасовано сесію, і навіть діти, що не мали відповідей і самотужки складали іспит, муситимуть його перескладати. Окрім того, це шалені бюджетні ресурси. Уся система побудована так, що до кінця ніхто не знає, який варіант та завдання використовуватимуться на іспиті, і, повірте, важко переоцінити відповідальність, яку понесуть люди, залучені до подібних фальсифікацій», – пояснила Гриневич.

Вона наголосила, що варіанти відповідей на ЗНО, які пропонують зараз купити в Інтернеті – це шахрайство.

«Відповідні органи повинні зосередити свої зусилля на тому, щоб припинити такі речі. А школярам хочу порадити – не витрачайте зайві гроші, краще готуйтеся до ЗНО», – додала міністр.

Щодо минулорічного скандалу стосовного ймовірного втручання в систему з результатами ЗНО та можливої корекції цих результатів, Міністр наголосила, що рішення суду в цій справі ще немає. Тому й говорити достовірно про це як факт вона не має права. Однак, було пророблено багато роботи, щоб повністю убезпечити систему від втручань – починаючи від нового програмного забезпечення і закінчуючи протоколами.

«Безпека системи ЗНО – запорука довіри до зовнішніх іспитів, і ми не можемо цим ризикувати», – підкреслила Гриневич.