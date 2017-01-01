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    Мінсоцполітики підрахувало кількість вимушених біженців

    • Сьогодні, 03:40
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    На облік поставлено 1 млн 308 тис 16 сімей переселенців

    За інформацією Міністерства соціальної політики, станом на 13 березня кількість вимушених переселенців з Криму і Донбасу, поставлених на облік, перевищила півтора мільйони чоловік.

    Як інформувала в понеділок прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на управління соціального захисту населення в регіонах інформації, на облік поставлено 1 млн 308 тис 16 сімей переселенців.

    Згідно з підрахунками відомства, на виплату соціальної допомоги переселенцям в березні поточного року витрачено 519,88 млн грн.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз допоможе Україні відновлювати Донбас після конфлікту, заявив посол Італії.

    Донбас Євросоюз посол
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