Мінсоцполітики підрахувало кількість вимушених біженців

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На облік поставлено 1 млн 308 тис 16 сімей переселенців

За інформацією Міністерства соціальної політики, станом на 13 березня кількість вимушених переселенців з Криму і Донбасу, поставлених на облік, перевищила півтора мільйони чоловік.

Як інформувала в понеділок прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на управління соціального захисту населення в регіонах інформації, на облік поставлено 1 млн 308 тис 16 сімей переселенців.

Згідно з підрахунками відомства, на виплату соціальної допомоги переселенцям в березні поточного року витрачено 519,88 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз допоможе Україні відновлювати Донбас після конфлікту, заявив посол Італії.