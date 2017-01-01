Мінсоцполітики заспокоює: субсидії у квітні ніхто не скасовував

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Платіжка за комуналку

У квітні субсидії будуть перераховані з урахуванням кількості днів опалювального періоду

Міністерство соціальної політики спростовує чутки про те, що рання тепла весна вплинула на скасування субсидій. У міністерстві стверджують, що субсидії, призначені з 1 жовтня 2016 року, будуть діяти до 30 квітня 2017 року включно.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Міністерство соціальної політики спростовує чутки про те, що рання тепла весна вплинула на скасування субсидій. Зазначено, що з огляду на теплу весну, у квітні субсидії будуть перераховані з урахуванням кількості днів опалювального періоду.

«Субсидії у квітні ніхто не скасовував. Якщо опалювальний період закінчився, до прикладу, 2 квітня – то норма газу, тепла або електрики, залежно від виду опалення, буде перерахована пропорційно кількості днів, а не за повний опалювальний місяць, - зазначили у Мінсоцполітики.

Повідомляється також, що, як правило, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається окремо на опалювальний період та окремо на не опалювальний. Так, з 1 травня по 30 вересня 2017 року допомога на оплату комунальних послуг також надаватиметься, однак її розмір буде дещо меншим.