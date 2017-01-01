Минулої доби на Донбасі обійшлося без загиблих серед українських бійців

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Але двоє воїнів дістали поранення і травмування

Минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув, двоє воїнів дістали поранення. Про це заявив на брифінгу в понеділок речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, двоє дістали поранення і травмування», – сказав він.

За словами Лисенка, вчора з 17-ї до 22-ї години тривали бойові дії в районі н.п. Зайцеве Донецької області. Також відбулася серія збройних провокацій з боку ворога поблизу Авдіївки. Одного разу окупанти відкривали вогонь в Луганському. На згаданих рубежах важкого озброєння ворог не застосовував. Загалом минулої доби на донецькому напрямку було зафіксовано шість ворожих обстрілів.

На маріупольському напрямку минулої доби бойові дії тривали на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Зокрема, бойовики здійснили мінометні обстріли у Павлополі, Гнутовому та Водяному.

Крім того, ворог неодноразово відкривав вогонь з легкого озброєння в Лебединському та Широкиному.

«Взагалі минулої доби на маріупільському напрямку відбулося 13 обстрілів, чотири з яких – з використанням мінометів», – резюмував речник з питань АТО.

Джерело: Укрінформ