Минулої доби на Донбасі загинуло двоє українських військових

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Поранень зазнали восьмеро бійців Збройних сил

Двоє українських військовослужбовців загинуло, ще вісім дістали поранення і травми у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом минулої доби, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби двоє українських військовослужбовців загинули, вісім поранено. Найбільших втрат ми зазнали під час мінометного обстрілу в Лобачевому – там загинуло двоє і поранено шістьох наших військових. Ще двох було поранено під час обстрілу Авдіївки, одна з них – жінка», – сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Лисенко зазначив, то на луганському напрямку за добу було зафіксовано 12 обстрілів, сім із них – з важкого озброєння. Бойовики відкривали вогонь із важкого озброєння по позиціях сил АТО в Лобачевому, Кримському, Троїцькому. Загалом по позиціях сил АТО було випущено 20 артилерійських і 50 мінометних мін.

На донецькому напрямку, за словами спікера Міноборони, по всій лінії фронту противник застосовував танки, гармати, гранатомети, працював снайпер. По Авдіївці обстріли розпочалися після обіду, бойовики вели вогонь на кількох напрямах. По позиціях сил АТО було випущено 150 нарядів, українські військові ведуть вогонь у відповідь.

Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 32 обстріли, 17 із них – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку, як зазначив Лисенко, поблизу Новотроїцького бойовики вели мінометний вогонь дві з половиною години, також міномети застосовували по позиціях у Старогнатівці, Водяному та Гнутовому.

За добу на цьому напрямку було 33 обстріли, сім із них – із важкого озброєння.