Минулої доби рятувальники за викликом «101» здійснили 853 виїзди

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Минулої доби працівники ДСНС врятували життя 14 особам

Врятовано 14 осіб, 90 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки

Рятувальники упродовж минулої доби здійснили за викликом «101» 853 виїзди.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Підрозділами ДСНС протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили 853 виїзди», - йдеться у повідомленні.

За даним відомства, у результаті вжитих заходів врятовано 14 осіб, 90 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки.

Зокрема, у смт Велика Лепетиха Херсонської області у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Орієнтовна причина смерті – отруєння чадним газом. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

В с.Русава Ямпільського району Вінницької області пiд час пожежi в приватному житловому будинку загинув 37-річний чоловік. Його тіло виявлено пожежниками після ліквідації займання, що сталося в одній із житлових кімнат будинку. Причина пожежi встановлюється.