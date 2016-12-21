Минулої доби рятувальники за викликом «101» здійснили 853 виїзди
- 1 Сiчня, 11:39
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Розсилка
Минулої доби працівники ДСНС врятували життя 14 особам
Врятовано 14 осіб, 90 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки
Рятувальники упродовж минулої доби здійснили за викликом «101» 853 виїзди.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
«Підрозділами ДСНС протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили 853 виїзди», - йдеться у повідомленні.
За даним відомства, у результаті вжитих заходів врятовано 14 осіб, 90 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки.
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