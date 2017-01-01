Мін’юст: Юридично змусити РФ виконувати рішення суду ООН неможливо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник міністра юстиції України Сергій Петухов

Україна скаржиться на РФ до Європейського суду з прав людини, Міжнародного кримінального суду у Гаазі та міжнародних арбітражних судів у Стокгольмі та Лондоні

Юридичних механізмів для виконання Росією рішення міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй наразі немає.

Про це в ефірі Громадського повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

«Росія, як постійний член ради безпеки ООН, має головний обов’язок нести мир та безпеку по всьому світу. Відповідно, вся система ООН побудована на тому, що вважається, що постійні члени — 5 країн — не будуть вчиняти такі порушення і будуть слідкувати за тим, щоб усі інші країни не вчиняли таких порушень. Відповідно, юридичних механізмів примусити Росію виконувати рішення міжнародного суду ООН не має», — сказав він.

Водночас, Петухов впевнений, що Росії доведеться виконати рішення суду ООН.

«Вони вже зараз не виконують рішення Європейського суду з прав людини. Але міжнародний суд ООН, на відміну від Європейського, є судом глобальним. Це означає, що крім Ради Європи так само вони матимуть загальне засудження в ООН», — додав Петухов.