Місія ОБСЄ зафіксувала вивезення з Донбасу тіл убитих росіян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантаж 200

На кордоні з РФ була помічена машина з написом «вантаж 200» та декілька швидких

Місія ОБСЄ помітила на непідконтрольному Україні контрольно-пропускному пункті з Росією машину з написом «вантаж 200» та декілька швидких. Про це йдеться у що тижневому звіті місії ОБСЄ, яка спостерігала за пунктами Гуково і Донецьк (РФ).

Так 21 грудня на пункті «Донецьк» був зафіксований мікроавтобус з українськими номерами, який перетинав кордон з РФ. Водій був у камуфляжі. На мікроавтобусі був знак «Груз 200» а також надписи «Анубис». ОБСЄ не змогли ідентифікувати, чи були труни всередині.

22 грудня ОБСЄ побачила в пункті Донецьк мікроавтобус з українськими номерами та написом «Похорон», який перетнув кордон з України в РФ.

Крім того, 21 і 22 грудня ОБСЄ фіксувала декілька «швидких», які приїжджали на КП Донецьк. Одна прибула з території України 21 грудня о 10:42, на ній містився напис «реанімація». З боку Росії у пункти також приїхала «швидка», в яку перенесли одну людину на ношах.

22 грудня спостерігачі зафіксували, як «швидка» з номерами «ЛНР» проїхала на територію РФ, а через годину повернулася в Україну.

Крім того, спостерігачі помітили 26 грудня людину у камуфляжі, яка несла воєнний рюкзак, а також кейс для транспортування гвинтівки. Людина зайшла на територію пункту пропуску «Донецьк» та прослідувала до лінії контролю.

Крім того, згідно з даними місії з 20 по 27 грудня збільшилась кількість людей у камуфляжі, які перетинали кордон з Росії на окуповані території. Також збільшилась кількість мікроавтобусів, які рухались з РФ на окуповані території.

Як відомо, в тиждень з 20 по 27 грудня відбувалося загострення на Світлодарській дузі. За даними розвідки, бойовики понесли великі втрати.

На сайті компанії «Анубіс» вказано, що вона має офіси в Одесі, Одеській області і Києві. Також компанія надає послуги репатріації померлих, у тому числі – «вантажу 200».

Джерело: Українська правда