Митниця не пропускає посилки з товарами, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах

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Українська митниця

Вам не доставлять продукцію 1146 міжнародних фірм, які ви купили за кордоном

Українська митниця перестала пропускати посилки з товарами 1146 міжнародних фірм, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах. Це відбувається на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

У список торгових марок, підлягають забороні на ввезення увійшли: Adidas, Always, Amway, Apple, Ariston, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi і багато інших відомих торгових марок, пише Zaxid.net.

На сайті ДФС можна переглянути список, де перераховані торгові марки й особи, які є їхніми офіційними представниками.

Нагадаємо, що минулого тижня «Нова пошта» попередила клієнтів про затримку з доставкою посилок з-за кордону у зв'язку з втручанням Державної фіскальної служби в роботу сектора митного оформлення сортувальної станції. Наприкінці минулого року ДФС і Асоціації підприємств інформаційних технологій України пропонували посилити оподаткування пересилання товарів і особистого ввезення товарів громадянами.

Згідно з діючими нормами Митного кодексу, громадяни можуть без сплати податків ввозити товари на суму до 500 євро і отримувати посилки вартість до 150 євро.

Раніше повідомлялося, що посилки з пристроями марок Meizu і Xiaomi почали зупиняти при проходженні української митниці за заявою правовласника.