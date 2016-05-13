Порошенко про відносини України і США: Між двома державами закладено справжнє демократичне партнерство

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Петро Порошенко

Глава держави нагадав про 25-річчя дипломатичних відносин між країнами

Президент України Петро Порошенко подякував США за підтримку України з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами і запевнив, що Україна й надалі активно розвиватиме відносини стратегічного партнерства. Про це йдеться у зверненні глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.

«З моменту визнання незалежності України Сполучені Штати залишаються надійним і стратегічним партнером України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. А між двома державами закладено справжнє демократичне партнерство, в рамках якого США продовжують надавати неоціненну практичну допомогу в розвитку державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки нашої країни», – заявив Порошенко.

Президент наголосив, що, відмовившись від ядерної зброї і запасів високозбагаченого урану, Україна грає історичну роль у зміцненні глобальної стабільності і режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

«Це були непрості рішення, але Україна прийняла їх, покладаючись на запевнення і гарантії безпеки іноземних партнерів, у першу чергу США», – додав він.

Нагадаємо, 31 грудня Петро Порошенко з американською делегацією на чолі з сенатором Джоном Маккейном прибули до командного пункту в районі Широкиного на лінії розмежування, аби привітати військовослужбовців з Новим роком.