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    Міжнародний суд ООН ухвалить наступне рішення у справі «Україна проти Росії» 12 травня

    • Сьогодні, 11:56
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    Нарада президента з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступником глави АП Костянтином Єлісєєвим та заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль.
    Фото: АП
    Нарада президента з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступником глави АП Костянтином Єлісєєвим та заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль.

    Засідання відбудеться в Гаазі

    Міжнародний суд ООН ухвалить наступне рішення у справі «Україна проти Росії» 12 травня. Про це повідомила на зустрічі з президентом заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає прес-служба Петра Порошенка.

    «12 травня ми збираємось ще раз у Гаазі, і президент суду прийматиме рішення щодо подальшого розгляду справи», – сказала дипломат.

    За словами Зеркаль, Суд ООН вирішить, як буде просуватися справа і скільки буде надано часу Україні на підготовку основного меморандуму, «де Україна має викласти всі докази в деталях, включаючи і суб’єктивний бік цієї справи».

    Як повідомляв «Главком», 19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі «Україна проти Росії».

    Росія Україна Міжнародний суд ООН
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