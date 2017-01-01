

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: АП Нарада президента з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступником глави АП Костянтином Єлісєєвим та заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль.

Засідання відбудеться в Гаазі

Міжнародний суд ООН ухвалить наступне рішення у справі «Україна проти Росії» 12 травня. Про це повідомила на зустрічі з президентом заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає прес-служба Петра Порошенка.

«12 травня ми збираємось ще раз у Гаазі, і президент суду прийматиме рішення щодо подальшого розгляду справи», – сказала дипломат.

За словами Зеркаль, Суд ООН вирішить, як буде просуватися справа і скільки буде надано часу Україні на підготовку основного меморандуму, «де Україна має викласти всі докази в деталях, включаючи і суб’єктивний бік цієї справи».

Як повідомляв «Главком», 19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі «Україна проти Росії».