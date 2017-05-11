Могеріні заявила, що після Brexit ЄС розшириться
- Сьогодні, 18:04
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Розширювати ЄС планують за рахунок Балкан
Після виходу Британії з ЄС кількість держав-членів не буде обмежено цифрою 27. Про це заявила високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні в інтерв’ю газеті La Stampa.
«Я переконана, що в майбутньому ЄС не буде обмежений 27 державами-членами, оскільки в нас будуть нові члени», – зазначила вона.
За словами Могеріні, передусім ідеться про розширення ЄС за рахунок Балкан.
«Я думаю, це будуть балканські країни, з якими ми ведемо переговори про членство. Багато хто називає цей процес розширенням, я волію говорити про об’єднання Європи», – сказала глава європейської дипломатії.
Варто зазначити, що з балканських країн офіційними кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, Сербія та Чорногорія. Боснія подала заявку на членство на початку 2016 року.
Джерело: Європейська правда