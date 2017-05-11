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    Могеріні заявила, що після Brexit ЄС розшириться

    • Сьогодні, 18:04
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    Високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні
    Високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні

    Розширювати ЄС планують за рахунок Балкан

    Після виходу Британії з ЄС кількість держав-членів не буде обмежено цифрою 27. Про це заявила високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні в інтерв’ю газеті La Stampa.

    «Я переконана, що в майбутньому ЄС не буде обмежений 27 державами-членами, оскільки в нас будуть нові члени», – зазначила вона.

    За словами Могеріні, передусім ідеться про розширення ЄС за рахунок Балкан.

    «Я думаю, це будуть балканські країни, з якими ми ведемо переговори про членство. Багато хто називає цей процес розширенням, я волію говорити про об’єднання Європи», – сказала глава європейської дипломатії.

    Варто зазначити, що з балканських країн офіційними кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, Сербія та Чорногорія. Боснія подала заявку на членство на початку 2016 року.

    Джерело: Європейська правда

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