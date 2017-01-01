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    Мокрий сніг та невеликий дощ: на сьогодні в Україні прогнозують похолодання

    • Сьогодні, 10:45
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    У Рівненській і Тернопільській областях очікуються сильні снігопади

    У неділю на більшій частині території України пройде короткочасний сніг, мокрий сніг, на заході та півдні - невеликі дощі, місцями мокрий сніг. Про це повідомляє Gismeteo.

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    «У неділю, 5 лютого, на більшій частині території країни пройде короткочасний сніг, мокрий сніг, на заході та півдні - невеликі дощі, місцями мокрий сніг. У Рівненській і Тернопільській областях очікуються сильні снігопади», - говориться в повідомленні.

    В окремих районах прогнозується ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. У більшості регіонів, окрім західних і південних, трохи похолоднішає. Температура повітря вночі варіюватиметься в діапазоні - 10..+1 °С, максимально вдень - 6..- 1 °С, по заходу і півдню повітря місцями прогріється до +5 °С.

    У Києві в неділю буде хмарно і сніжно. Стовпчики термометрів протягом доби покажуть - 6..- 3 °С.

    Джерело: Укрінформ
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    Укргідрометцентр
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