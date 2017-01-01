Мокрий сніг та невеликий дощ: на сьогодні в Україні прогнозують похолодання

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У Рівненській і Тернопільській областях очікуються сильні снігопади

У неділю на більшій частині території України пройде короткочасний сніг, мокрий сніг, на заході та півдні - невеликі дощі, місцями мокрий сніг. Про це повідомляє Gismeteo.

«У неділю, 5 лютого, на більшій частині території країни пройде короткочасний сніг, мокрий сніг, на заході та півдні - невеликі дощі, місцями мокрий сніг. У Рівненській і Тернопільській областях очікуються сильні снігопади», - говориться в повідомленні.

В окремих районах прогнозується ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. У більшості регіонів, окрім західних і південних, трохи похолоднішає. Температура повітря вночі варіюватиметься в діапазоні - 10..+1 °С, максимально вдень - 6..- 1 °С, по заходу і півдню повітря місцями прогріється до +5 °С.

У Києві в неділю буде хмарно і сніжно. Стовпчики термометрів протягом доби покажуть - 6..- 3 °С.