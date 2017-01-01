Молдова відкликає свого посла з Росії

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Dumitru Braghiş

В уряді Молдови поки не пояснили причини відкликання дипломата

Уряд Молдови відкликає з поста посла в РФ Дмитра Брагіша, який також очолював дипломатичне представництво республіки в Таджикистані. Таке рішення було прийнято на засіданні кабінету міністрів Молдови.

Проект рішення представила заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Даніела Морарь, яка не пояснила причини відкликання дипломата. У прес-службі зовнішньополітичного відомства також відмовилися його коментувати. Згідно з місцевим законодавством, це рішення має схвалити президент Молдавії Ігор Додон.

Брагиш займав пост посла в Росії і Таджикистані з 27 листопада 2015 року. З 1999 по 2001 рік він очолював уряд під час президентства Петра Лучинського.