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    Молдова відкликає свого посла з Росії

    • Сьогодні, 19:33
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    <em>Dumitru Braghiş</em>
    Dumitru Braghiş

    В уряді Молдови поки не пояснили причини відкликання дипломата

    Уряд Молдови відкликає з поста посла в РФ Дмитра Брагіша, який також очолював дипломатичне представництво республіки в Таджикистані. Таке рішення було прийнято на засіданні кабінету міністрів Молдови.

    Проект рішення представила заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Даніела Морарь, яка не пояснила причини відкликання дипломата. У прес-службі зовнішньополітичного відомства також відмовилися його коментувати. Згідно з місцевим законодавством, це рішення має схвалити президент Молдавії Ігор Додон.

    Брагиш займав пост посла в Росії і Таджикистані з 27 листопада 2015 року. З 1999 по 2001 рік він очолював уряд під час президентства Петра Лучинського.

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