Москаль порадив закарпатцям страхувати житло через негоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Москаль

У всьому цивілізованому світі вартість зруйнованого житла компенсує не бюджет, а страхові компанії, - глава Закарпатської облдержадміністрації

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль радить закарпатцям страхувати своє житло, адже Закарпаття знаходиться в зоні постійного ризику щодо різних природних катаклізмів. Про це він сказав під час відвідування села Бронька Іршавського району, де внаслідок льодоходу та різкого підняття води зруйновані три житлові будинки, повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА.

Голова ОДА разом із керівництвом району та обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій оглянув підтоплені дворогосподарства та соціальні об’єкти, зустрівся з місцевими селянами й дав доручення щодо якнайшвидшої ліквідації наслідків стихії.

«Найперше завдання – це забезпечити житлом три сім’ї, чиї будинки не витримали напору води й обвалилися. Тут можливі два варіанти – або люди знайдуть собі схожі за параметрами будинки за ринковою ціною в Броньці чи сусідніх селах, а ми придбаємо їх за рахунок обласного бюджету, або ж надамо цим сім’ям матеріальну допомогу для будівництва нового житла на старому місці. В будь-якому разі люди не залишаться без даху над головою"», - зазначив Москаль.

Водночас він наголосив, що Закарпаття – це регіон, який знаходиться в зоні постійного ризику щодо різних природних катаклізмів, і порадив страхувати житло.

«У всьому цивілізованому світі вартість зруйнованого житла компенсує не бюджет, а страхові компанії, тому закарпатцям також слід переходити до цієї практики», - підкреслив голова ОДА.

Зазначається, що крім приватного житла, в Броньці підтоплений дитсадок, який довелося закрити. В приміщенні було до півметра води, тому тут доведеться повністю міняти підлогу й закупити нові меблі. За рішенням голови ОДА, необхідне фінансування буде виділено або з обласного бюджету, або з благодійного українсько-чеського фонду «ВІЗА».

Крім того, за дорученням Москаля, наступного тижня в Броньку будуть направлені фахівці Басейного управління водних ресурсів р.Тиса, які оглянуть пошкоджені паводком береги р.Боржава й визначать необхідні роботи для регуляції русла.