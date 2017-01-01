Москаль розповів про сепаратизм на Закарпатті
- Сьогодні, 06:37
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Москаль упевнений, що Закарпаття ніколи не стане частиною УгорщиниОчільник Закарпаття Геннадій Москаль впевнений, що Закарпаття ніколи не стане частиною Угорщини.
Про це повідомив Москаль у своєму інтерв’ю.
Очільник розповів, що проблема з подвійним громадянством скоро вирішиться.
«Ніколи, ніколи. Та ну! Це казки, байки. Ви знаєте, є дуже багато журналістів, яким треба якісь сенсації. «Москаль вже спік хліб». У той рік ми взяли перше місце по внутрішньому туризму. 36% всіх, хто відпочивав в Україні, відпочивали у нас. Перегнали Львівську і знамениту Івано-Франківську області. І ось я купую вишитий рушник, і журналістка одна мені каже: «Це ви щоб мадярів зустрічати купили?». Ну, знаєте, такого не буде. По-перше, вони є членами Євросоюзу, вони члени НАТО. По-друге, там помірковане керівництво. Які вони там мають відносини з Путіним - це чисто економічні. Закарпатській області потрібна буде будь-яка допомога - вночі зателефонуйте все буде з Угорщини», - розповів Москаль.