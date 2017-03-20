Москва недооцінила ризики від втручання у вибори в США – The Los Angeles Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Непередбачені результати були дуже потужними – аналітик

Російські кібератаки, спрямовані проти торішніх президентських виборів у США, мали на меті не допустити Хілларі Клінтон у Білий дім, а також довести світові, що Кремль здатний досягти успіху в подібному діянні, заявив у понеділок провідний російський експерт з кібербезпеки, пише The Los Angeles Times.

«Однак, можливо, Москва недооцінила негативні наслідки свого втручання, яке наразі призвело до відставки високопосадовця США і розслідувань у Конгресі і змусило обидві партії зайняти оборонну позицію в плані потреби захистити бездоганність американської демократії», – зазначає видання, посилаючись на провідних експертів щодо Росії.

«Непередбачені результати були дуже потужними», – розповів Вільям Кортні з дослідницького центру RAND Corporation (Каліфорнія) в той момент, коли Комітет з розвідки палати представників почав слухання щодо непідтверджених звинувачень Росії в хакерських атаках на президентську кампанію 2016 року. «Ця історія роздулася більше, ніж росіяни очікували», – сказав Кортні, колишній посол США в Грузії, який раніше обіймав посаду спеціального помічника президента з Росії, України та Євразії.

Говорячи про російське втручання в президентську кампанію, про яке йдеться як про факт у розсекреченій інформації розвідки, опублікованій у січні, Кортні сказав: «Те, що вони були готові зробити це відкрито, змушує думати, що Путін намагається зробити попереджувальний постріл у політичному сенсі, показуючи, що у Росії є потенціал змусити американців сумніватися в непохитності, бездоганності виборів і похитнути їхню впевненість у чесності демократичного процесу».