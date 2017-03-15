Москва випробувала в Сирії нові авіабомби – Le Figaro

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Москва використовує в Сирії багато видів бомб і ракет, що являють собою новітні технічні досягнення

Зокрема, російські військові застосували авіаційні бомби з лазерною системою наведення КАБ-500, здатні пробивати товсті бетонні стіни, пише Le Figaro.

«Від самого початку своєї воєнної інтервенції в Сирії у вересні 2015 року Москва протестувала «в реальній обстановці» свою нову зброю. Гарантія «перевірено в бою» для будь-якого озброєння є вирішальною перевагою при експорті», – йдеться в статті.

Видання зазначає, що для Росії такі цілі і завдання дуже важливі, адже ця країна в прискореному темпі відновлює свою обороноздатність протягом останніх десяти років, і на її частку припадає 25% світового експорту зброї, зокрема в Індію, В'єтнам і Китай.

«За даними прокремлівського експертно-аналітичного центру «Валда», Москва використовувала в Сирії багато видів бомб і ракет, які являють собою новітні технічні досягнення. Зокрема, російські військові застосували кориговувані авіаційні бомби з лазерною системою наведення КАБ-500, що здатні пробивати товсті бетонні стіни. Ракетний комплекс «Калібр» (із максимальною дистанцією 2600 км) вперше завдав ракетного удару з підводного човна по реальному противнику. Новітніми кораблями російських військово-морських сил є малі ракетні кораблі проекту 21631 (шифр «Буян-М»), їх також було використано для обстрілу позицій противника з акваторії Каспійського моря», – пише видання.