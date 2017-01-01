МВФ може відмовити Греції у фінансовій допомозі

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Крістін Лагард

Оскільки країна отримує іншу фінпідтримку

Міжнародний валютний фонд може відмовитися від участі в подальшій фінансовій допомозі Греції, якщо її борг не буде реструктуризований, передає Deutsche Welle.

По це заявила директор фонду Крістін Лагард в інтерв’ю провідним європейським газетам.

За її словами, МВФ переконаний у необхідності «певної реструктуризації грецького боргу», а також у тому, що Греція повинна твердо стати на шлях реформ.

Лагард констатувала успіхи Греції у проведенні реформ, але підкреслила, що для участі фонду у фінансовій допомозі цій країні їй слід виконати й іншу умову — реструктуризувати борг.

Разом із тим К.Лагард висловила думку, що участь МВФ у програмі фінансової допомоги Греції не така вже й важлива, оскільки ця країна отримує підтримку каналами Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Нагадаємо, 22 лютого Лагард заявляла, що МВФ не вважає реструктуризацію боргів Греції обов’язковою процедурою.