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    МВФ може відмовити Греції у фінансовій допомозі

    • Сьогодні, 13:04
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    <p>Крістін Лагард</p>

    Крістін Лагард

    Оскільки країна отримує іншу фінпідтримку

    Міжнародний валютний фонд може відмовитися від участі в подальшій фінансовій допомозі Греції, якщо її борг не буде реструктуризований, передає  Deutsche Welle.

    По це заявила директор фонду Крістін Лагард в інтерв’ю провідним європейським газетам.

    За її словами, МВФ переконаний у необхідності «певної реструктуризації грецького боргу», а також у тому, що Греція повинна твердо стати на шлях реформ.

    Лагард констатувала успіхи Греції у проведенні реформ, але підкреслила, що для участі фонду у фінансовій допомозі цій країні їй слід виконати й іншу умову — реструктуризувати борг.

    Разом із тим К.Лагард висловила думку, що участь МВФ у програмі фінансової допомоги Греції не така вже й важлива, оскільки ця країна отримує підтримку каналами Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

    Нагадаємо, 22 лютого Лагард заявляла, що МВФ не вважає реструктуризацію боргів Греції обов’язковою процедурою.

    МВФ Греція Україна
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