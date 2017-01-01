МЗС направило Росії ноту протесту через проведення в Криму «економічного форуму»

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МЗС України

Дипломати наполягають на грубому порушенні Росією багатосторонніх міжнародних договорів

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з проведенням в окупованому Криму так званого Ялтинського міжнародного економічного форуму.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Міністерством закордонних справ України нотою висловлено рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з проведенням 20-22 квітня 2017 року так званого Ялтинського міжнародного економічного форуму на тимчасово окупованій Російською Федерацією території української Автономної Республіки Крим та м. Севастополь», - йдеться у заяві МЗС.

У зв'язку з цим у дипвідомстві вкотре наголосили, що проведення згаданого заходу є грубим порушенням РФ державного суверенітету України, законодавства України, загальновизнаних норм міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Резолюцій Генеральної асамблеї ООН, а також інших багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Російська Федерація.

«У цьому контексті висловлено категоричну вимогу стосовно вжиття російською стороною невідкладних заходів щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, неухильного дотримання загальновизнаних норм міжнародного права та негайного припинення практики проведення без згоди України будь-яких заходів на її суверенній території», - резюмували у МЗС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на територію окупованого Криму приїхала низка проросійських бізнесменів, політиків і громадських діячів з Європи, які візьмуть участь у так званому економічному форумі.