Сьогодні відбудеться слухання про порушення Росією конвенції ООН з морського права

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Фото: Міноборони РФ Чорноморський флот РФ

Олена Зеркаль розповіла, що в арбітражі відбудуться слухання з процедурних питань про порушення Росією конвенції ООН з морського права

Проведення організаційного слухання в арбітражі за позовом України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права призначено на 12 травня. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Олену Зеркаль.

«Слухання з процедурних питань призначено на 12 травня. Під час цього слухання вирішуватимуться організаційні питання», – повідомила заступник міністра.

Нагадаємо, торік у вересні Міністерство закордонних справ України офіційно спрямувало до МЗС РФ повідомлення про арбітраж і позовну заяву про ініціювання арбітражного розгляду відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року. За допомогою арбітражу Україна намагається припинити порушення Російською Федерацією положень Конвенції, а також захистити свої права у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, включаючи права України на природні ресурси континентального шельфу Криму.

У грудні Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що Україна готова довести в арбітражі порушення Росією Конвенції ООН з морського права.