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    Сьогодні відбудеться слухання про порушення Росією конвенції ООН з морського права

    • Сьогодні, 09:55
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    Чорноморський флот РФ
    Фото: Міноборони РФ
    Чорноморський флот РФ

    Олена Зеркаль розповіла, що в арбітражі відбудуться слухання з процедурних питань про порушення Росією конвенції ООН з морського права

    Проведення організаційного слухання в арбітражі за позовом України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права призначено на 12 травня. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Олену Зеркаль.

    «Слухання з процедурних питань призначено на 12 травня. Під час цього слухання вирішуватимуться організаційні питання», – повідомила заступник міністра.

    Нагадаємо, торік у вересні Міністерство закордонних справ України офіційно спрямувало до МЗС РФ повідомлення про арбітраж і позовну заяву про ініціювання арбітражного розгляду відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року. За допомогою арбітражу Україна намагається припинити порушення Російською Федерацією положень Конвенції, а також захистити свої права у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, включаючи права України на природні ресурси континентального шельфу Криму.

    У грудні Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що Україна готова довести в арбітражі порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

    МЗС Росія Чорне море ООН корабель Україна
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