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    МЗС: У теракті в турецькому Ізмірі українці не постраждали

    • Вчора, 21:14
    • Розсилка

    5 січня в Ізмірі озброєні люди напали на будівлю суду, щонайменше двоє людей загинули та 7 постраждали.

    Серед постраждалих в результаті теракту в турецькому Ізмірі немає громадян України.

    Про це повідомляє консульська служба МЗС України в Twitter.

    «Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає», — йдеться у повідомленні.

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