МЗС: У теракті в турецькому Ізмірі українці не постраждали
- Вчора, 21:14
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5 січня в Ізмірі озброєні люди напали на будівлю суду, щонайменше двоє людей загинули та 7 постраждали.Серед постраждалих в результаті теракту в турецькому Ізмірі немає громадян України.
Про це повідомляє консульська служба МЗС України в Twitter.
«Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає», — йдеться у повідомленні.
Вибух в #Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає. pic.twitter.com/UHjiohFkT1— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 5 січня 2017 р.