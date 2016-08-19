МЗС: У теракті в турецькому Ізмірі українці не постраждали

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5 січня в Ізмірі озброєні люди напали на будівлю суду, щонайменше двоє людей загинули та 7 постраждали.

Серед постраждалих в результаті теракту в турецькому Ізмірі немає громадян України.

Про це повідомляє консульська служба МЗС України в Twitter.

«Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає», — йдеться у повідомленні.